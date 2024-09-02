Бегство Дмитрука за границу: прокуроры объявили подозрение трем лицам, детали преступления

Сотрудники Одесской специализированной прокуратуры Южного региона совместно с ГБР установили обстоятельства побега за границу народного депутата Артема Дмитрука и лиц, способствовавших совершению этого преступления.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Заметим, имя нардепа там не назвали, однако из контекста понятно, что речь идет именно о Дмитруке.

В рамках уголовного производства по незаконному пересечению госграницы народным депутатом Украины прокуроры совместно со следователями и оперативниками установили обстоятельства преступления и лиц, способствовавших его совершению.

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Собранные доказательства подтверждают, что народный избранник незаконно пересек границу 23 августа 2024 года вблизи пункта пропуска "Павловка" на границе Украины и Молдовы.

"Схема переправки была тщательно спланирована: депутат выехал из Киева в направлении Одессы, и в районе Раздельнянского района Одесчины пересел в другой автомобиль, который доставил его до границы с Приднестровским участком Молдовы. Там он пешком покинул Украину", — говорится в сообщении.

Правоохранители объявили о заочных подозрениях организатору схемы и лицу, доставившему депутата до границы. Оба подозреваемых скрываются. Однако удалось задержать еще одного участника схемы, выполнявшего роль проводника. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц. В жилищах участников схемы были проведены обыски.

Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Объявлены подозрения лицам, способствовавшим побегу Артема Дмитрука за границу / Фото: Офис генерального прокурора

Объявлены подозрения лицам, способствовавшим побегу Артема Дмитрука за границу / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, ранее в ГБР подтвердили, что Дмитрук действительно нелегально покинул Украину, и начали устанавливать лиц, которые помогли нардепу бежать за границу.

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