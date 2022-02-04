Беларусь обвинила Украину в запуске беспилотника на свою территорию, но тот оказался российским

Беларусь обвинила Украину в запуске беспилотника на свою территорию, но тот оказался российским

В МИД даже вызвали посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима, которому "было заявлено о решительном протесте".

Беларусь обвинила Украину в запуске на свою территорию беспилотника якобы для разведки.

Об этом идет речь в сообщении белорусского МИД.

"Украинский БЛА 24 января 2022 г. незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

В Беларуси уверены, что беспилотник украинцы запустили для "проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский".

В МИД даже вызвали посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима, которому "было заявлено о решительном протесте".

В свою очередь в МИД Украины обвинения со стороны Беларуси назвали провокацией.

"Очередная провокация власти в Беларуси. На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники", — написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Николенко заверил, что Украина не использовала беспилотник, и призвал Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России.

Однако впоследствии стало известно, что "украинский" беспилотник оказался российским. Об этом рассказал посол Украины Игорь Кизим в комментарии "Еврорадио".

По его словам, украинские вооруженные силы не использовали дроны в указанном районе. "Тем более, насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые находятся только на вооружении России и Беларуси", — добавляет посол.

The Insider, со ссылкой на снимок беспилотника, обнародованный официальным телеканалом "Беларусь 1", также утверждает, что речь идет именно о российском беспилотнике.

"Формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на "Орлан". Кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими концовками-винглетами, чего нет у "Орлана", — добавили в издании.

Напомним, что США пригрозили Беларуси серьезными последствиями из-за содействия агрессии России.

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