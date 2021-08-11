Беларусь ответила на новые санкции США и отозвала согласие на назначение посла

Беларусь ответила на новые санкции США и отозвала согласие на назначение посла

Американский дипломат Джули Фишер, которая должна была стать послом США в Беларуси, так и не смогла приехать в Минск, потому что ей не дали визу.

Беларусь в ответ на новые санкции США решила отозвать согласие на назначение американского посла, заявив, что США потеряли доверие со стороны Беларуси, поэтому Минск не видит оснований для пребывания американских дипломатов на территории страны.

Об этом в среду, 11 августа,сообщает МИД Беларуси.

"Поэтому американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек ... Согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возврата такого доверия", — говорится в сообщении.

По информации издания " Наша Нива ", американский дипломат Джули Фишер, которая должна была стать послом США в Беларуси, так и не смогла приехать в Минск, потому что ей не дали визу.

Напомним:

Крупнейший в истории пакет санкций против белорусского режима ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания.

ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания. Между тем режим Лукашенко в ответ продолжает пропускать через границу нелегальных мигрантов. Поэтому Польша в очередной раз заявила о рекордном количестве перехваченных беженцев на границе. Латвия собирается объявить на белорусской границе чрезвычайное положение. Литва уже несколько дней категорически отказывается принимать мигрантов.

Новости мира: сразу три страны ввели санкции против режима Лукашенко

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