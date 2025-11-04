Беларусь пожаловалась в ООН на страны-соседи: что не понравилось Лукашенко

Флаг Беларуси / © wikipedia.org

Реклама

Беларусь жалуется на закрытие пунктов пропуска на границах со странами Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

В ведомстве отмечают, что заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком в Женеве рассказал об “ухудшении ситуации в отдельных странах Евросоюза”, а также "вопиющих нарушениях, связанных с закрытием границ Польшей, Литвой и Латвией”.

Реклама

На фоне этого в Минске даже заговорили о “нарушении прав человека” на Западе. Так, белорусский МИД отметил, что, мол, ООН должна “критически и объективно” подойти “к оценке нарушений прав человека в странах Запада”.

К слову, накануне, 3 ноября, Беларусь подверглась в ООН резкой критике со стороны многих стран относительно нарушений прав человека, включая обвинения в системных и политически мотивированных репрессиях и широкомасштабных пытках. Многие дипломаты выразили тревогу по поводу ухудшения ситуации в стране.

Заметим, в ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы. Кроме того, Литва 27 октября объявила о бессрочном закрытии границы с республикой после системных нарушений воздушного пространства десятками метеозондов, что сорвало работу литовских аэропортов.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе применением российского ракетного комплекса “Орешник”, который будет поставлен на боевое дежурство на территории государства-вассала РФ в декабре 2025 года. Диктатор назвал его “страшным оружием”.