Беларусь причастна к незаконному вывозу детей из временно оккупированных территорий Украины — Госдеп

Правительство и спецслужбы Беларуси вместе с властями России напрямую причастны к незаконному вывозу детей из временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил Государственный департамент США, пишет Укринформ.

"Программа Conflict Observatory, поддерживаемая Государственным департаментом США, обнародовала отчет, в котором подробно описывается причастность Беларуси к систематическому вывозу Россией детей из Украины во время незаконной и неспровоцированной войны", — отмечает Госдеп.

Согласно информации Yale Humanitarian Research Lab, более 2400 детей в возрасте от шести до 17 лет были вывезены из оккупированных РФ регионов Украины в «Дубраву» и 12 других объектов в Беларуси. Там осуществлялось политическое и культурное перевоспитание и военная обучение в интересах Беларуси и России.

"В отчете делается вывод, что эти операции координируются на самом высоком уровне обоих правительств и проводятся при содействии сил безопасности каждой страны, а также ультранационалистических групп боевиков", — подчеркнули в Госдепе.

В основном вывозятся дети из уязвимых слоев населения, в том числе с ограниченными возможностями, из малообеспеченных семей, а также дети военных и сироты.

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"Этих детей переселяют в Беларусь или Россию, потенциально без согласия их семей и четкой возможности для возвращения домой", — резюмирует Госдеп.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты продолжат привлекать к ответственности лиц, «причастных к злоупотреблениям, связанным с войной РФ против Украины».

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львово-Беловой и президента РФ Владимира Путина за незаконный вывоз в страну-агрессорку украинских детей.

В Украине накануне сообщили, что Нацполиция вместе с СБУ проверяют информацию Нацинформбюро о перемещении и депортации 19549 детей из Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

Сам Путин 30 июля заявил, что " история с похищением детей из Украины якобы Россией раздута".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Россияне "подарили" 230 украинских детей вторым семьям! | Иван Федоров"

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