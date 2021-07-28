Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу

Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу

Это ограничение распространяется не на всех граждан.

Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам.

Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.

Это ограничение не распространяется на:

украинцев с дипломатическими или служебными паспортами;

глав или членов официальных делегаций;

украинцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;

водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

украинцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

украинцев, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

украинцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

украинцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

украинцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

Также отмечается, что граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны при пересечении границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Напомним:

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной . Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия". Глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя заявление Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной, заявил, что для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет.

А в ГПСУ отчитались, что на границе с Беларусью нет никаких признаков ее перекрытия.

Новости мира: Беларусь полностью перекрывает границы с Украиной

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