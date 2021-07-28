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Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу

Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Это ограничение распространяется не на всех граждан.

Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам.

Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.

Это ограничение не распространяется на:

  • украинцев с дипломатическими или служебными паспортами;
  • глав или членов официальных делегаций;
  • украинцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;
  • водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
  • украинцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
  • украинцев, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
  • украинцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
  • украинцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
  • украинцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

Также отмечается, что граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны при пересечении границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Напомним:

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