Беларусь продлила запрет на въезд украинцам: кто сможет пересечь границу

Это ограничение распространяется не на всех граждан.
Беларусь оставила в силе решение о запрете въезда на свою территорию украинцам.
Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"По официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе решение о временном приостановлении пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.
Это ограничение не распространяется на:
- украинцев с дипломатическими или служебными паспортами;
- глав или членов официальных делегаций;
- украинцев, которые оказывают международную помощь Беларуси;
- водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также членов экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
- украинцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
- украинцев, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
- украинцев, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
- украинцев, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
- украинцев, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.
Также отмечается, что граждане Беларуси, украинцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также украинцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны при пересечении границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
Напомним:
- 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".
- Глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя заявление Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной, заявил, что для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет.
- А в ГПСУ отчитались, что на границе с Беларусью нет никаких признаков ее перекрытия.