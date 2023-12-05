"Беларусь – трамплин Китая в Европу": политолог о встрече Лукашенко и Си Цзиньпиня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поехал в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров в Пекине прошла 4 декабря. Главы государств говорили, в частности, о вопросах торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Однако Александру Лукашенко не стоит тешить себя иллюзиями, ведь территория Беларуси стратегически важна Си Цзиньпину как трамплин для прыжка в Европу. В то же время, Пекин нужен Минску как источник средств и гарант безопасности от Москвы.

Об этом "24 Каналу" рассказал политолог Игорь Рейтерович.

"Пусть Лукашенко не тешит себя иллюзиями, что он важный геополитический игрок и великие лидеры к нему с уважением относятся в Китае", – отметил политолог.

По словам Рейтеровича, китайцев Беларусь интересует с точки зрения географического расположения: государство граничит со странами Евросоюза и удобно для логистики.

В то же время, режим Лукашенко делает все возможное, чтобы заманить китайские инвестиции и бизнес в Минск.

"Он же готов на все пойти. И на колени может встать, если надо. И он это делал последние 10 лет. Он так "стелится" перед Си, что очень сложно описать: у него восторг, граничащий с унижением", – говорит политолог.

Сотрудничество с Си выгодно Александру Лукашенко – это станет очередным намеком в сторону России, что у Китая присутствуют собственные интересы в регионе, который Кремль считает своей зоной влияния.

По словам Рейтеровича, самопровозглашенный президент Беларуси пытается маневрировать между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным. Лукашенко в общении с китайским лидером считает, что нашел альтернативного старшего "брата", который в случае необходимости сможет защитить перед Россией.

Также читайте Макрон пригласил Орбана в Париж: Politico сообщило детали

Как пояснил политолог, после войны России против Украины Китай будет постепенно заходить в ЕС через Беларусь, когда они улучшат отношения. Си Цзиньпин готовит плацдарм на будущее, чтобы, когда запустятся соответствующие процессы, он будет контролировать белорусские предприятия и компании. Впоследствии производимые товары будут продавать в страны ЕС.

"Все прекрасно понимают, что эти товары будут иметь маркировку не "Made in Belarus", а "Made in China". Будут производиться преимущественно на предприятиях с китайскими инвестициями, которые, кстати, в Беларуси уже построены. Однако построены не на сильно выгодных условиях для Беларуси. Лукашенко там обещал гарантированно выкупать половину продукции по государственному заказу", – резюмировал Игорь Рейтерович.

Напомним, белорусский оппозиционер спрогнозировал, о чем свидетельствует визит Лукашенко в Пекин.

Читайте также: