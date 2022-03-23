Беларусь закрывает Генконсульство Украины и высылает ряд дипломатов

Дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

МИД Беларуси объявил о закрытии Генерального консульства Украины в Бресте и о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны.

Об этом сообщил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет "Белта".

Также читайте Польша выслала 45 российских дипломатов за шпионаж – Мариуш Каминский

Следовательно, в Беларуси останутся всего пять работников украинской дипломатической миссии, а остальные должны покинуть страну в ближайшее время.

"Этот шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов", – рассказал Глаз.

Он также заявил, что "в связи с фактическим отсутствием персонала" белорусская сторона решила закрыть Генконсульство Украины в Бресте.

"Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом", – добавил представитель МИД Беларуси.

По его словам, белорусская сторона не принимала решения о закрытии своего посольства в Украине.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что государство рассматривает такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины.

"В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг относительно Украины", – сказал Николенко в комментарии "Украинской правде".

Напомним, 22 марта Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что якобы под прикрытием посольства Украины в государстве работали разведчики. В частности, там заявили, что якобы из 19 украинских дипломатов 8 являются сотрудниками спецслужб Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко выразил надежду, что целью обвинений в адрес украинских дипломатов не является усиление антиукраинской истерии, направленное на то, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России.