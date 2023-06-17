Наблюдатели не увидели подтверждений перемещения ядерного оружия РФ в Беларуси

В заявлении о размещении ядерного оружия в Беларуси Путин не уточнил тип боеприпасов.

«Беларускі Гаюн» не видит фактов перемещения ядерного оружия в Беларусь.

Об этом беларусские наблюдатели написали в соцсетях.

Так, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия переместила в Беларусь часть ядерных боеприпасов: «Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью».

По состоянию на 23:20 16.06.23, «Беларускі Гаюн» не располагает никакой подтверждающей информацией о начале реального перемещения ТЯО в Беларусь.

"Хотим обратить внимание, что за последние месяцы как Путин, так и Лукашенко сделали ряд противоречивых заявлений о перемещении ТЯО в Беларусь", - говорится в сообщении.

25.03 — Путин заявил, что РФ разместит ТЯО в Беларуси до 1 июля 2023 года.

25.05 — Лукашенко заявил, что перемещение ТЯО на территорию Беларуси уже началось.

9.06 — Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7-8 июля.

13.06 — на вопрос «Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты?» Лукашенко ответил: «Ну, не всё… потихоньку».

Таким образом, заявления Путина и Лукашенко о размещении ТЯО сами себе противоречат и могут говорить об:

отсутствии у Лукашенко всей информации и контроля над процессом размещения ТЯО в Беларуси; согласованной между Путиным и Лукашенко кампании по дезинформации, с целью, к примеру, создания политического давления в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе и идущего украинского контрнаступления.

"Также хотим подчеркнуть, что в сегодняшнем заявлении Путин не уточнил тип, по его словам, перемещенных в Беларусь боеприпасов. Ранее же анонсировалась передача боеприпасов для применения штурмовиками Су-25 и ОТРК «Искандер». Вероятным же способом доставки назывался ЖД-транспорт", - читаем в сообщении.

Мониторинговой группой не зафиксировано перемещение/прибытие ТЯО из РФ в Беларусь.

Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия начала получать российское тактическое ядерное оружие, о чем заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

В то же время, США пока не фиксируют признаков перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

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