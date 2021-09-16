"Беларусский дом в Украине" сообщил, что СБУ задержала пятерых граждан Беларуси

О причинах задержания пока не сообщается.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве пятерых граждан Беларуси, в частности, среди них — волонтеры. Впоследствии двух задержанных отпустили.

Об этом сообщила некоммерческая общественная организация "Беларусский дом в Украине", которая помогает беларуссам, которые сбежали от режима Лукашенко, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

"Задержанные пятеро. Еще одну девушку доставили из другого места проживания в Киеве. Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор "сотрудничество или депортация". Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларуссов считает, что надо подождать и не распространять информацию", — говорится в сообщении БГУ.

Один из задержанных — Виталий Таргонский, однако позже его таки отпустили. Как пишет БГУ, мужчины также вербуют и угрожают высылкой, по словам близких. Виталий находился некоторое время в Польше и решил вернуться в Киев. По международным нормам, выслать его могут только в Польшу.

Среди задержанных также была волонтер Елена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным переселенцам из Беларуси. Впоследствии ее также отпустили. Судьба остальных троих задержанных пока неизвестна.

"Также поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно, и все похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу", — отмечает организация.

Официального заявления от СБУ относительно задержаний пока не поступало.

Напомним:

3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным беларусского оппозиционного активиста, главы "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова . Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. По словам коллеги погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Беларусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии уже отреагировали на убийство Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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