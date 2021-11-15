Беларусский миграционный кризис призван отвлечь внимание от действий России возле границ Украины - Блинкен

США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе.
Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с польским главой МИД Збигневом Рау, - пишет "Интерфакс".
"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - говорится в сообщении Госдепа по итогам разговора Блинкена и Рау.
Блинкен выразил поддержку Польше, столкнувшейся с волной мигрантов, стремящихся попасть на ее территорию через Беларусь.
"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Рау решительно осудили использование в собственных целях Минском мигрантов и призвали Лукашенко заняться решением основных проблем, спровоцировавших санкции Запада: игнорирование прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси", - говорится в заявлении.
Блинкен поблагодарил собеседника за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.
"США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе", - резюмируют в Госдепе.
Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.
Читайте также:
- "У нас будет война другая": Лукашенко просит Путина, чтобы тот стянул в Беларусь ракетные установки "Искандер"
- "Алгоритм действий будет адекватным" — Данилов о реакции Украины в случае штурма границы мигрантами