Беларусский миграционный кризис призван отвлечь внимание от действий России возле границ Украины - Блинкен

США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе.

Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с польским главой МИД Збигневом Рау, - пишет "Интерфакс".

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - говорится в сообщении Госдепа по итогам разговора Блинкена и Рау.

Блинкен выразил поддержку Польше, столкнувшейся с волной мигрантов, стремящихся попасть на ее территорию через Беларусь.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Рау решительно осудили использование в собственных целях Минском мигрантов и призвали Лукашенко заняться решением основных проблем, спровоцировавших санкции Запада: игнорирование прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси", - говорится в заявлении.

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Блинкен поблагодарил собеседника за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

"США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе", - резюмируют в Госдепе.

Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.

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