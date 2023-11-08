Бельгия обещает продвигать вступление Украины в Евросоюз во время председательства в Совете ЕС 2024 года

Бельгия в следующем году будет председательствовать в Совете ЕС, поэтому руководство страны заверило Киев в поддержке и продвижении членства Украины в ЕС.

Бельгия будет работать над продвижением членства Украины в Европейском союзе во время своего председательства в Совете ЕС в 2024 году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своей бельгийской коллегой Аджой Лабиб в Брюсселе.

"Я услышал четкий сигнал, что Бельгия понимает историческую миссию и ответственность в контексте этого председательства, в ходе которого будут приняты важные решения и будут основы будущего присоединения Украины к Евросоюзу", — сказал Кулеба.

Главы МИД также подчеркнули лидерскую роль Бельгии в области внедрения механизма использования налога на прибыль от замороженных российских активов для восстановления Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Бельгии Аджа Лабиб

"Нам нужна более широкая законодательная база в рамках ЕС, чтобы упомянутая практика была распространена на другие европейские страны. Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она нанесла Украине", — подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что во время визита в Брюссель получил четкий сигнал европейских партнеров о безоговорочной поддержке Украины.

"Что бы ни происходило в мире, поддержка Украины будет приоритетом. Вместе с партнерами мы остаемся сфокусированными на победе Украины", — сказал Кулеба.

В свою очередь, Лабиб отметила, что с первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины Бельгия оказала убежище тысячам украинских граждан, а также значительную финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

"Мы продолжаем поддерживать Украину. Недавно мы создали новый фонд для помощи Украине в размере 1.7 млрд евро. Средства будут направлены на военные нужды и воплощение гуманитарных проектов", — отметила глава МИД Бельгии.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение рекомендовать начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 8 ноября сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС

Ранее в Офисе президента заявили, что сами переговоры о вступлении могут начаться уже в первом полугодии следующего года. В то же время, сам Зеленский заявил, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

В свою очередь, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

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