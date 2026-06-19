Бельгия выдвинула важное условие для вступления Украины в ЕС: что заявил премьер

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Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о поддержке европейской перспективы Украины и Молдовы, однако отметил обязательное соблюдение всех требований для вступления в Европейский Союз.

Об этом глава бельгийского правительства сообщил 19 июня по завершении саммита лидеров в Брюсселе, сообщает «Радио Свобода».

Позиция Бельгии по вступлению Украины в ЕС

В ходе брифинга политик обратил внимание на существование двух разных подходов внутри ЕС по расширению блока, между которыми возникает «определенное напряжение».

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«С одной стороны — геополитическое стремление Европейского Союза и желание как можно быстрее принять Украину в свои ряды. С другой стороны, необходимость не отказываться от принципов постепенной интеграции и выполнения всех критериев членства. Между этими двумя подходами существует определенное напряжение, но оба они легитимны и важны», — отметил де Вевер.

По мнению бельгийского премьера, будущая структура Европы должна базироваться на сильном и интегрированном ЕС как центральном ядре, вокруг которого будут другие поэтапно адаптируемые к европейским правилам и стандартам государства.

Барт де Вевер добавил, что такая модель соответствует концепции «ассоциированного» членства, предлагаемой канцлером Германии, и прогнозирует, что этот вопрос станет предметом дальнейших дискуссий среди лидеров государств-членов блока.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать полноценным членом ЕС, пока находится в состоянии войны.

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Также Киев преодолел одно из главных препятствий на пути в ЕС. Новое венгерское правительство поддержало открытие первого кластера переговоров по евроинтеграции Украины.

К слову, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что присоединение Украины к Европейскому Союзу представляет угрозу польскому сельскому хозяйству.

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