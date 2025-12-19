Бельгия, выступавшая против передачи активов РФ Украине, сделала заявление

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. / © Associated Press

Решение ЕС о совместном заимствовании 90 млрд евро для Украины — это мощный политический сигнал и инвестиция в безопасность Европы. Речь идет не о благотворительности, а о стратегической инвестиции в собственную безопасность.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, пишут Sky News и УП.

«Никогда не было никаких споров по поводу того, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать», — сказал он.

По его словам, если бы Европа «ушла без соглашения», это стало бы катастрофой не только для Украины, но и самой Европы. Впрочем, Евросоюз нашел решение, которое все могут поддержать.

Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС «остались едиными» по поводу сегодняшнего соглашения об огромном новом кредите для Украины. Достижение соглашения, говорит он, означает, что блок избежал хаоса и раскола

«Если бы мы оставили Брюссель разделенными, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это была бы полная катастрофа и сигнал мира, что Европа больше не способна ничего сделать», — заявил премьер.

Принятое решение обеспечивает Украине «срочное и надежное финансирование» на ближайшие два года. Бельгийский премьер говорит, что замороженные активы РФ останутся «глобализованными» и в конечном итоге будут использованы для возмещения ущерба, нанесенного войной против Украины.

Такое решение, добавил глава правительства Бельгии, защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро, а голос малых и средних государств-членов имеет значение в коллективном принятии решений.

«Мы избежали создания прецедента, который мог бы взорвать правовую определенность во всем мире. Европа уважает право даже тогда, когда это тяжело», — добавил он.

Напомним, этой ночью ЕС заключил соглашение для Украины, но не такое, как хотели. Европейские лидеры пообещали предоставить ссуду 90 млрд евро для удовлетворения неотложных финансовых потребностей. Впрочем, политики не смогли договориться о желаемом для многих варианте обеспечения этого займа за счет замороженных активов России.