Bellingcat обнаружил новый канал контрабанды украинского зерна - детали
Спутниковые снимки подтверждают, что зерно из оккупированного Крыма попадает на международный рынок.
Саудовская Аравия стала новым импортером зерновых грузов из оккупированного Крыма, которые находятся под западными санкциями. Экспорт происходит несмотря на международные ограничения и дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Украине.
Об этом заявили журналисты Bellingcat и аналитики Lloyd’s List, опираясь на спутниковые снимки и данные Автоматизированной идентификационной системы (AIS).
Расследование выявило два рейса сухогрузного судна Krasnodar с Авлитовского зернового терминала в Севастополе в Саудовскую Аравию. Первый рейс в сентябре 2025 года завершился в порту Короля Абдуллы, второй — в ноябре в порту Джазан.
Таким образом, Саудовская Аравия присоединилась к странам, принимающим зерно с украинских территорий, оккупированных Россией. Ранее в этот список входили Иран, Сирия, Египет, Турция, Венесуэла и районы Йемена, контролируемые хуситами.
В августе и октябре судно несколько раз выключало AIS, что затрудняло отслеживание его движения. Bellingcat подтвердил, что Krasnodar находился в Авлитовском терминале в Крыму во время отсутствия сигнала. Уникальные визуальные признаки судна — темно-синий дымоход с белыми полосами, пять серых люков и красная палуба — идентичны данным спутниковых снимков.
Судно находится в аренде российской компании «Петрохлеб-Кубань», которая отвергает обвинения в причастности к нелегальному экспорту зерна и утверждает, что загрузка происходила только российскими поставками. В то же время спутниковые данные и видео опровергают эти утверждения.
Экспортные рейсы в Саудовскую Аравию свидетельствуют, что Россия расширяет каналы сбыта зерна из Крыма, используя порты как стратегические логистические узлы. До 2022 года через порты отправлялись небольшие партии, после оккупации Донецкой и Запорожской областей объемы экспорта значительно выросли.
Украина призывает мировое сообщество не покупать зерно из оккупированного Крыма. Первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум сообщила, что этот вопрос обсуждался с властями Саудовской Аравии через Международную морскую организацию, и Киев получил заверения, что власти Саудовской Аравии противодействуют операциям теневого флота и нарушением международного морского права.
Эксперт по морской безопасности Иен Релби подчеркнул стратегическое значение крымских портов для России. Он отметил, что контроль над ними является критически важным для будущих мирных переговоров и экономического развития региона, а также для обеспечения стратегических морских путей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе Служба безопасности Украины задержала и арестовала иностранное сухогрузное судно, которое входило в так называемый «теневой флот» РФ и незаконно вывозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма.