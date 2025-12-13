Bellingcat обнаружил новый канал контрабанды украинского зерна - детали

Зерно / © Pixabay

Реклама

Саудовская Аравия стала новым импортером зерновых грузов из оккупированного Крыма, которые находятся под западными санкциями. Экспорт происходит несмотря на международные ограничения и дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявили журналисты Bellingcat и аналитики Lloyd’s List, опираясь на спутниковые снимки и данные Автоматизированной идентификационной системы (AIS).

Расследование выявило два рейса сухогрузного судна Krasnodar с Авлитовского зернового терминала в Севастополе в Саудовскую Аравию. Первый рейс в сентябре 2025 года завершился в порту Короля Абдуллы, второй — в ноябре в порту Джазан.

Реклама

Таким образом, Саудовская Аравия присоединилась к странам, принимающим зерно с украинских территорий, оккупированных Россией. Ранее в этот список входили Иран, Сирия, Египет, Турция, Венесуэла и районы Йемена, контролируемые хуситами.

В августе и октябре судно несколько раз выключало AIS, что затрудняло отслеживание его движения. Bellingcat подтвердил, что Krasnodar находился в Авлитовском терминале в Крыму во время отсутствия сигнала. Уникальные визуальные признаки судна — темно-синий дымоход с белыми полосами, пять серых люков и красная палуба — идентичны данным спутниковых снимков.

Судно находится в аренде российской компании «Петрохлеб-Кубань», которая отвергает обвинения в причастности к нелегальному экспорту зерна и утверждает, что загрузка происходила только российскими поставками. В то же время спутниковые данные и видео опровергают эти утверждения.

Экспортные рейсы в Саудовскую Аравию свидетельствуют, что Россия расширяет каналы сбыта зерна из Крыма, используя порты как стратегические логистические узлы. До 2022 года через порты отправлялись небольшие партии, после оккупации Донецкой и Запорожской областей объемы экспорта значительно выросли.

Реклама

Украина призывает мировое сообщество не покупать зерно из оккупированного Крыма. Первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум сообщила, что этот вопрос обсуждался с властями Саудовской Аравии через Международную морскую организацию, и Киев получил заверения, что власти Саудовской Аравии противодействуют операциям теневого флота и нарушением международного морского права.

Эксперт по морской безопасности Иен Релби подчеркнул стратегическое значение крымских портов для России. Он отметил, что контроль над ними является критически важным для будущих мирных переговоров и экономического развития региона, а также для обеспечения стратегических морских путей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе Служба безопасности Украины задержала и арестовала иностранное сухогрузное судно, которое входило в так называемый «теневой флот» РФ и незаконно вывозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма.