Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске — МИД Украины

Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске — МИД Украины

Очередные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше усложняют двусторонние отношения государств.

В МИД Украины надеюсь, что целью обвинений в адрес украинских дипломатов в Беларуси в шпионаже не является усиление антиукраинской истерии, направленное на то, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства Украины: МО, СБУ, ГНСУ. В широкий доступ были изложены их персональные данные", — проинформировал он.

Он отметил, что войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси и такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием".

Также очередные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше усложняют двусторонние отношения государств.

"Рассчитываем, что конечной целью этой провокации не является усиление антиукраинской истерии в белорусе, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Оставляем за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси", — отметил представитель министерства.

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