Белым дом: любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться как вторжение

Это ясно дал понять президенту России Байден.
Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться Вашингтоном как вторжение.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников", - говорится в заявлении чиновника.
Она подчеркнула, что это ясно дал понять президенту России Владимиру Путину глава Белого дома Джо Байден.
Псаки добавила, что Байден по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширный арсенал агрессивных действий.
Ведь они, помимо непосредственно действий военных, включают в себя кибератаки и военизированную тактику.
Она добавила, что на завершившейся пресс-конференции Байден подтвердил, что эти акты российской агрессии ожидает решительный, и единый ответ.
Также глава Белого дома считает, что вторжение РФ в Украину имело бы наиболее серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.
В то же время Байден не исключает возможность проведения саммита с Путиным из-за агрессии РФ вокруг Украины.
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