Белым дом: любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться как вторжение

Белым дом: любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться как вторжение

Это ясно дал понять президенту России Байден.

Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться Вашингтоном как вторжение.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников", - говорится в заявлении чиновника.

Она подчеркнула, что это ясно дал понять президенту России Владимиру Путину глава Белого дома Джо Байден.

Псаки добавила, что Байден по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширный арсенал агрессивных действий.

Ведь они, помимо непосредственно действий военных, включают в себя кибератаки и военизированную тактику.

Она добавила, что на завершившейся пресс-конференции Байден подтвердил, что эти акты российской агрессии ожидает решительный, и единый ответ.

Также глава Белого дома считает, что вторжение РФ в Украину имело бы наиболее серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.

В то же время Байден не исключает возможность проведения саммита с Путиным из-за агрессии РФ вокруг Украины.

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