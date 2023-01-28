Белый дом: Америка наблюдает, чтобы Китай не помогал России в войне с Украиной

Соединенные Штаты Америки следят, чтобы Китай не оказывал РФ какой-либо поддержки в ее войне с Украиной.

Также США отмечают КНР о потенциальных последствиях такой помощи.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы дали четко понять китайцам, что сейчас – не время поддерживать Россию. Мы продолжаем вести эти разговоры с китайцами», — отметил представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о поставках в Россию китайской нелетальной помощи.

Кирби также добавил, что в Вашингтоне настроены преследовать организации, нарушающие санкции.

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Напомним, ранее экспомощник госсекретаря США по европейским делам Весс Митчелл объяснил, что Китай может получить от войны у Украины.

Также ранее эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил уверенность, что Китай ни при каких обстоятельствах не будет оказывать помощь России.

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