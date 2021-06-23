Белый дом: Байден предложит на должность помощника главы Пентагона эксперта по российских вопросах

Валландер является экспертом по российской и евразийской внешней политике и безопасности

Президент США Джо Байден выдвинет в качестве кандидата на должность помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Валландер - эксперта по России.

Об это информирует пресс-служба Белого дома.

Заметим, что для утверждения на должность кандидатуру Валландер должен будет одобрить Сенат Конгресса США.

В администрации экс-президента США Барака Обамы Валландер курировала в Совете национальной безопасности при Белом доме российское направление.

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По данным Министерства обороны, Валландер является экспертом по российской и евразийской внешней политике и безопасности.

Валландер ранее был профессором государственного управления в Гарвардском университете (1989-2000).

Напомним, что 16 июня прошел долгожданный президентский саммит США-РФ в швейцарской Женеве. Переговоры продолжались неполные 4:00 и ожидаемо не дали прорыва: в украинском вопросе стороны сохранили статус-кво. Впрочем, зрители оценивают встреча положительно. По крайней мере Байден и Путин договорились восстановить работу дипломатических представительств и согласовали совместные действия по разоружению и кибербезопасности.

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