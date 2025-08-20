Белый дом / © Associated Press

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что благодаря действиям президента США Дональда Трампа впервые за годы войны, развязанной Россией против Украины, появилось реальное продвижение в урегулировании этого конфликта.

Об этом сообщает Укринформ .

«То, чего достиг президент Трамп за последние несколько дней, было просто удивительным», - сказала она, традиционно обвинив в начале «этого кровопролития» некомпетентность и слабость экспрезидента Байдена.

По словам пресс-секретаря, администрация Байдена «бесконечно заставляла американских налогоплательщиков финансировать Украину, независимо от цены, времени и количества человеческих жертв».

Трамп, указала она, отверг этот провальный подход и на протяжении последних семи месяцев без устали добивался мира. «И благодаря его усилиям мы наконец-то имеем движение вперед после лет смертельной стагнации», – подчеркнула Левитт.

Путин публично подтвердил слова Трампа о том, что война между Россией и Украиной не началась бы, будь он у власти, повторила спикер тезис главы Белого дома. «Это всегда было очевидным для любого человека со здравым смыслом», – преодолевала она.

Также Левитт вспомнила, что при президентстве Буша Россия напала на Грузию, за Обамы – захватила Крым, при Байдене – ворвалась в Украину. «Но при президенте Трампе Россия ничего не захватила, – сказала она. – Президент Трамп – единственный президент этого столетия… сдержавший Россию и обеспечивший мир в Европе».

Это потому, разъяснила спикер, что Россия, мол, всегда очень уважала президента Трампа за его внешнеполитический подход «мир через силу».

По ее словам, переговоры Трампа с Путиным на Аляске «были очень продуктивными» и открыли путь ко второму этапу дискуссий, состоявшихся уже в Вашингтоне с участием Президента Украины Зеленского и европейских лидеров.

«Все лидеры отдали должное решительному лидерству президента Трампа», которое дает надежду, чтобы «наконец-то привести эту войну к мирному завершению», отметила она, процитировав одобрительные отзывы европейских лидеров.

Левитт напомнила, что после консультаций в Белом доме Трамп разговаривал по телефону с Путиным, и стороны согласились начать подготовку к следующей фазе мирного процесса – встречи президентов Украины и России, а при необходимости и трехсторонних переговоров с участием Трампа.

При этом она отметила, что "наконец-то может появиться свет в конце тоннеля и возможность для продолжительного мира". «Именно поэтому президент Трамп является президентом мира, и американское лидерство вернулось на мировую арену», – убеждена спикер.

Также Левитт подверг резкой критике американские медиа за освещение деятельности президента США. «Одна вещь совершенно не изменилась – это негативное и откровенно лживое освещение президента Трампа и его внешнеполитических достижений», - сказала она, напомнив, что действующий глава Белого дома обвиняется в подыгрыше России, а встреча с Путиным считается провальной.

Вместо того чтобы информировать о фактах, многие СМИ пытаются «активно взорвать усилия президента и саботировать мирный процесс», резюмировала Левитт.

Напомним, сейчас идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.