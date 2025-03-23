Белый дом давил на Британию, чтобы раскритиковать Зеленского — Стармер

После инцидента, произошедшего в Овальном кабинете во время важных переговоров, Белый дом начал давление на британскую сторону, надеясь на критические заявления президента Украины Владимира Зеленского. Американцы ожидали, что такая позиция поможет укрепить их дипломатическую линию по отношению к Украине.

Об этом рассказал премьер Британии Кир Стармер, пишет The New York Times.

По его словам, по поводу действий президента США Дональда Трампа, в частности введения 25-процентного тарифа на британскую сталь и критики президента Украины Владимира Зеленского, лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Сталмер отметил, что признает, что эти действия повлекли за собой "определенную степень дезориентации". Он подчеркнул, что правильной реакцией было не подвергаться провокациям Трампа, а сохранять спокойствие и последовательность во внешней политике, не реагируя эмоционально.

"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критично, используя, знаете, красочные прилагательные, чтобы описать то, что испытывали другие", – вспоминает Стармер.

Также читайте Спор Зеленского и Трампа: как на это реагируют американцы и что они говорят

По его словам, лучшим способом разрешения конфликта является диалог с обеими сторонами, чтобы найти общее решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что произошло в Овальном кабинете.

Читайте также: