Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

В ходе встречи в Белом доме 18 августа диктатора РФ Владимира Путина не было. Впрочем, его влияние очевидно не было. Временами он доминировал в комнате для переговоров.

Об этом говорится в материале Sky News, который описал три ключевых момента, которые раскрыли нынешнее влияние "фюрера" на президента США Дональда Трампа.

Три момента воздействия

Издание пишет, что во время переговоров в Овальном кабинете президент США, сидя рядом с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал: "Думаю, что вам нужно прекращение огня".

Реклама

"Это была первая иллюстрация того, как Трамп изменил свой подход к миру. За последние шесть месяцев прекращение огня было его приоритетом, но после встречи Путиным на Аляске вдруг это изменилось. Это подтверждение тому, что он теперь смотрит на войну глазами Москвы", - говорится в статье.

Второй момент произошел, когда Трамп вернулся к своей любимой процедуре открытых вопросов и ответов в формате «спросите, что вам нравится». Заметим, что на Аляске "фюрера" не заставляли отвечать ни на какие вопросы. Скорее всего, потому что он не хотел.

Вчера у Зеленского не было выбора. На него упал шквал вопросов, чтобы проверить, усвоил ли он урок из прошлого.

"Это была очередная демонстрация особого статуса, который Трамп, кажется, придает Путину", - пишет Sky News.

Реклама

Третий момент – разговор по телефону Трампа и Путина. Сначала глава Белого дома сказал, что поговорит с хозяином Кремля после встречи с европейскими лидерами. Но разговор произошел во время этих переговоров.

"Личная встреча с семью лидерами была прервана из-за телефонного разговора с одним из них - якобы Трамп должен был сначала проконсультироваться с господином Путиным, прежде чем продолжать обсуждение. Мы до сих пор не знаем всех деталей разрабатываемого мирного предложения, но все это убедительно свидетельствует о том, что ее наброски нарисовала Россия, - Белый". подчеркивает автор материала.

Москва хочет удержать Трампа

Отмечается, что для РФ сейчас целью является удержание Трампа на пути к миру - то есть сначала урегулирование, а затем прекращение огня. В Кремле убеждены, что это самый лучший способ достижения своих целей, поскольку Россия больше рычагов влияния пока идет на боевые действия.

Впрочем, пишет Sky News, Путин будет опасаться, что президент США покладист и может легко изменить свое мнение в зависимости от последнего человека, с которым он разговаривал. Поэтому, чтобы его симпатии не пошатнулись, а ее красные линии остались нетронутыми, Россия будет прилагать все усилия, чтобы ее голос был услышан.

Реклама