Белый дом готовит предложения по поддержке Украины: Салливан сделал заявление

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что во время встреч президентов США и Украины, запланированной на 24 сентября, будет обсуждаться предложенная Зеленским "всеобъемлющая стратегия" успеха в войне против России.

Об этом пишет Interfax-Украина.

"Для успеха в этой войне нам нужна всеобъемлющая стратегия, и именно ее предлагает президент Зеленский. И потому мы с нетерпением ждем возможности сесть и обсудить это с ним. Президент Байден с нетерпением ждет этого разговора", – сказал Салливан на 20-й ежегодной встрече YES, проходившей в Киеве 13-14 сентября.

Салливан добавил, что США активно готовятся к встрече президентов. Он отметил, эту стратегию должен озвучить именно Зеленский, потому что определять "ход войны, свой путь к победе и все части, которые будут совмещаться друг с другом" – это право демократически избранного правительства и народа Украины.

"Мы с самого начала четко заявили, что наша задача – обеспечить Украине прочные позиции на поле боя, чтобы они оказались в сильной позиции за столом переговоров. Президент Зеленский сказал, что в конце концов эта война должна закончиться путем переговоров, и нам нужно, чтобы они были сильны в этих переговорах. Они сами определят, когда им сесть за стол переговоров и на каких условиях", – подчеркнул Салливан.

Советник президента США отметил, что во время встречи 24 сентября Белый дом представит свои предложения о возможной поддержке, а Украина рассмотрит их "в контексте стратегии дипломатии".

"У президента Байдена к тому моменту останется еще четыре месяца, и он намерен использовать эти четыре месяца, чтобы поставить Украину в лучшее положение для победы", – подчеркнул Джейк Салливан.

Напомним, по мнению Виталия Портникова, переговоры между Украиной и Россией по окончании войны в нынешних условиях невозможны, однако стороны могут договориться о прекращении огня на некоторых условиях.

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