Белый дом может назначить новую команду переговорщиков по Украине: кто заменит Кушнера и Виткоффа

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Американская администрация серьезно рассматривает возможность сокращения участия специального посланника Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в переговорах с Москвой и Киевом. Белый дом планирует поручить ключевые функции в челночной дипломатии главе разведывательного ведомства.

О возможных кадровых изменениях в переговорной команде Соединенных Штатов пишет Financial Times.

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Неудачи переговорщиков Кушнера и Виткоффа

Европейские столицы восхищенно восприняли новость о вероятном отстранении Стива Виткоффа от украинского направления. В течение 1,5 года дипломатические усилия американцев оставались безрезультатными по причине нежелания российского диктатора отказываться от своих жестких требований.

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"Вы не можете решить это, то погружаясь, то исходя из процесса", - заявил один из источников о подходе предыдущей команды.

Западных союзников откровенно раздражал нетрадиционный стиль Стива Виткоффа, напоминавший заключение сделок с недвижимостью в Нью-Йорке. Украинская сторона также чувствовала, что американский миллиардер не оказывал достаточного давления на российского лидера Владимира Путина.

Визит директора разведки в Москву

В конце августа Джон Рэтклифф совершил неожиданный визит в российскую столицу для обсуждения войн в Украине и Иране. Во время встреч с чиновниками он также поднял вопрос гибридных угроз для европейских государств.

"Этот визит указывает на то, что Рэтклифф берет на себя более заметную роль в усилиях США", - доложила украинская разведка президенту Владимиру Зеленскому.

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Поначалу Путин планировал лично встретиться с главой американского ведомства. Однако кремлевский диктатор упразднил эти планы после того, как Джон Рэтклифф озвучил пессимистическую оценку военных достижений российских оккупантов.

Позиция Украины по смене команды

Через неделю после поездки директора ЦРУ Стив Виткофф и Джаред Кушнер также улетели в Москву и Киев. Таким образом, переговорщики пытались сохранить за собой украинское направление, однако не привезли никаких новых идей.

«Нас устраивает Рэтклифф, а также Джаред и Стив. Проблема заключается в россиянах», — признался один из высокопоставленных украинских чиновников, наглося на истинной причине отсутствия прогресса.

Киев имеет хорошие рабочие отношения со всеми американскими представителями и не выражает никаких преимуществ по кадровым решениям Дональда Трампа. В то же время сам Джаред Кушнер уже признался друзьям, что хотел бы сосредоточиться на дипломатических усилиях вокруг конфликта в Газе.

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Напомним, после поездок посланцев в Москву и Киев у Трампа сделали оптимистическое заявление о переговорах . Рубио заявил, что есть шанс возобновить прямой диалог Киева и Москвы, но в то же время предупредил, что впереди еще много работы.

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