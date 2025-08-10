ТСН в социальных сетях

Белый дом может пригласить Зеленского на Аляску — NBC News

В администрации президента США обсуждают вероятность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, где планируется встреча Дональда Трампа с диктатором Путиным.

Зеленского могут пригласить на Аляску

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. Там запланирована встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Путиным.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника и трех человек, ознакомленных с внутренними обсуждениями.

«Это обсуждается», — сказал один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

В то же время, высокопоставленный американский чиновник и другие источники, проинформированные о переговорах, отметили, что решение еще не принято.

Они подчеркнули, что непонятно, приедет ли Зеленский в конце концов на Аляску для встреч.

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, такой визит «абсолютно» возможен.

«Все очень надеются, что это произойдет», — добавил собеседник.

На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского, высокопоставленный представитель администрации ответил, что президент США остается открытым к формату трехстороннего саммита.

«Президент остается открытым до трехстороннего саммита с обоими лидерами. Пока Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что не видит сдвигов в позиции российской стороны.

Мы ранее информировали, что Москва заявила, что некоторые из стран якобы приложат «титанические усилия» для срыва встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. в пятницу, 15 августа, на Аляске.

