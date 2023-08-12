Белый дом не будет стесняться: обещают просить еще денег для Украины у Конгресса

Объемы нового запроса администрации США в Конгресс относительно дальнейшей поддержки Украины обоснованы определенными расчетами, но при необходимости Белый дом снова обратится к законодателям за дополнительными средствами для нашей страны.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, пишет Укринформ.

Неизвестно, сколько еще будет продолжаться войной, поэтому, мол, было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023-го) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

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Комментируя размер нового пакета для Украины в объеме более $20 миллиардов, с которым администрация США обратилась к законодателям, Кирби подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Но, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

«Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали», — резюмировал Кирби.

Напомним, что ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, как руководство Штатов относится к ситуации на фронте в Украине. По ее словам, президент США Джо Байден, глава Объединенного комитета начальников штабов Штатов генерал Марк Милли и глава американского Минобороны Ллойд Остин и другие американские топ-чиновники понимают, что контрнаступление ВСУ – это не шоу.

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