Белый дом не ожидает прорыва от встречи Трампа и Путина: Politico выяснило почему

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Reuters

У представителей Белого дома нет очень больших ожиданий относительно саммита между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Встреча рассматривается как шаг к мирному решению войны и избегает амбициозных обещаний относительно прекращения огня или любого другого крупного соглашения.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из представителей администрации Трампа, цель состоит в том, чтобы американский лидер "просто оценил" намерения Путина, выяснил, серьезно ли настроен "фюрер" РФ, а также - работал над проведением трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Все состоит в том, чтобы доверять инстинктам Трампа", - сказал один из источников.

Politico пишет: хотя президент США неоднократно критиковал хозяина Кремля, впрочем, теперь, говорят в Белом доме, Путин якобы показал признаки того, что на этот раз все может быть иначе.

"Путин предложил план. Возможно, это не реалистичный план, но на бумаге есть что-то, что свидетельствует о прогрессе", - сказал представитель администрации.

По его словам, спецпредставитель Стив Виткофф вернулся из России на прошлой неделе и сообщил, что российский президент-диктатор хочет встретиться. Трамп считает это прогрессом, "так что он пойдет, чтобы выслушать" главу Кремля.

Готовность Трампа провести встречу без предварительных условий подчеркивает его желание покончить с войной и верой в собственную способность “разгадать” намерения Путина. Якобы встреча на Аляске является "началом нового этапа".

"После разговора Трамп сможет оценить, насколько серьезно Путин относится к миру", - заявил еще один представитель Белого дома.

Лицо, приближенное к американской администрации, рассказало Politico, что Зеленский, частично из-за недавней ситуации вокруг антикоррупционных органов, является политически слабым, и это дает Путину благоприятный момент для использования своего преимущества.

"Все это приводит к тому, что президент США должен будет оценить намерения Путина", - сказал собеседник.

Напомним, между тем The Wall Street Journal пишет о том, что у России высокие ожидания от саммита на Аляске. В частности, Москва видит возможность перезагрузки отношений с Вашингтоном: официальные лица Кремля намекают на потенциальные соглашения с США по инфраструктуре и энергетике в Арктике и за ее пределами.