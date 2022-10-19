Белый дом: нежелание встречи Байдена и Путина на саммите G20 – это слухи

Информация о том, что Белый дом пытается избежать даже случайной встречи президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным на саммите G20 является слухами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Администрация президента не пытается избежать встречи президентов США и России, это слухи", — сказала она.

Напомним, в СМИ появилась информация, что чиновники США делают все, чтобы на саммите G20 в Индонезии не было личной встречи президента Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным.

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