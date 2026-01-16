Белый дом объявил о регулярных переговорах США с Данией и Гренландией: подробности

Белый дом / © Associated Press

Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Дания вместе с Гренландией согласовали формат дальнейших переговоров по стратегическому вопросу контроля арктической территории.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как заявил официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, американские и датские представители договорились проводить консультации каждые 2-3 недели , чтобы согласовать технические детали возможного договора. Это решение было озвучено на пресс-конференции после встречи на высоком уровне в Вашингтоне.

По словам Левитта, на этих регулярных переговорах будут работать специальные рабочие группы, которые будут заниматься проработкой условий соглашения между сторонами.

Представители Дании ранее подтвердили, что хотя "фундаментальное несогласие" по поводу будущего статуса Гренландии остается, обе стороны настроены на дальнейший диалог.

Вопрос усиления военного присутствия в Арктике, в том числе привлечения военных из европейских стран, не повлияет на позицию администрации президента США Дональда Трампа по контролю над гренландской территорией, добавила представитель Белого дома.

Эта новость появляется на фоне обострения геополитической конкуренции за стратегически важные арктические регионы и продолжается международный диалог между союзниками по оборонному и экономическому сотрудничеству в Северной Атлантике.

После завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп снова сосредоточил внимание на Гренландии, публично заявив об острой потребности США во владении островом. Американский президент обосновывает свои претензии стратегическими интересами обороны, утверждая, что воды вокруг территорий буквально окружены российским и китайским флотом. По мнению Трампа, переход острова под полный контроль Вашингтона является единственным способом устранить угрозу со стороны конкурентов и обеспечить безопасность в Арктике.

Реакция европейского сообщества на такие заявления оказалась мгновенной и консолидированной: лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании выступили с общим заявлением в защиту суверенитета острова .

Градус напряжения подогревает и информационная активность Белого дома, опубликовавшего в аккаунте на платформе Х провокационное изображение. В этом сообщении Гренландии фактически выставили ультиматум, предложив сделать выбор между присоединением к Соединенным Штатам и призрачной угрозой оказаться в лапах России или Китая.

К тому же Европа планирует отправить четыре десятка военных «спасать» Гренландию от Трампа.