Трамп и Путин не встретятся в ближайшее время после провала переговоров Рубио и Лаврова / © ТСН

Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп больше не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Венгрии. Президент США не встретится с российским диктатором в ближайшем будущем после того, как телефонный разговор между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам сорвался.

Об этом пишет The Telegraph.

В четверг, 16 октября, президент США объявил, что проведет второй саммит с Путиным в Будапеште после того, как двухчасовой телефонный разговор с российским диктатором, по словам Трампа, привел к «значительному прогрессу».

Однако подготовка к саммиту зашла в тупик, когда Москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Лавров и Рубио разговаривали по телефону в понедельник. По сообщениям источников издания, разговор прошел неудачно. Считается, что при напряженном телефонном разговоре Лавров сказал Рубио, что Россия не согласится на замораживание линии фронта в Украине.

Однако во вторник Белый дом назвал разговор «продуктивным», добавив: «Поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не нужна, и нет никаких планов по встрече президента Трампа с президентом Путиным в ближайшее время».

Лавров отказался идти на компромисс по максималистской позиции Москвы в переговорах с Рубио.

«Хочу официально подтвердить: Россия не изменила свою позицию по сравнению с договоренностями, достигнутыми во время саммита на Аляске», — сказал Лавров журналистам в Москве после сообщений о его разговоре с госсекретарем США

Относительно отмененных переговоров между Трампом и Путиным, западный чиновник заявил The Telegraph: «Я рассматриваю это как положительное развитие. Россия четко дала понять, что ее позиция не изменилась, и зачем эта встреча?»

Во вторник в Кремле отметил, что четкая дата встречи Путина с Трампом пока не назначена.

«Слушайте, мы понимаем президентов, но мы не можем откладывать то, что не было окончательно согласовано. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных дат», — сказал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Заметим, по информации NBC News, Белый дом «приостановил» подготовку ко встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Напомним, что глава МИД страны-агрессорки Лавров цинично заявил, что «немедленное прекращение огня в Украине означало, что большая часть Украины остается под властью „нацистов“.