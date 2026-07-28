Белый дом определил время встречи Зеленского и Трампа: когда начнутся переговоры

© Владимир Зеленский

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Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 09:30 по местному времени в Вашингтоне - 16:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает официальный график американского президента.

Согласно расписанию Белого дома, переговоры состоятся в Овальном кабинете и будут закрыты для представителей прессы.

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Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп примет Зеленского в Вашингтоне во вторник, 28 июля. По данным Reuters, украинские и американские чиновники в последнее время обсуждали новые дипломатические предложения по прекращению российской войны против Украины.

Информации о темах переговоров и возможной пресс-конференции после встречи пока нет.

Напомним, что ранее Пентагон признал: США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов

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