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Белый дом определил время встречи Зеленского и Трампа: когда начнутся переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 июля, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры состоятся за закрытыми дверями.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 09:30 по местному времени в Вашингтоне - 16:30 по киевскому времени.
Об этом сообщает официальный график американского президента.
Согласно расписанию Белого дома, переговоры состоятся в Овальном кабинете и будут закрыты для представителей прессы.
Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп примет Зеленского в Вашингтоне во вторник, 28 июля. По данным Reuters, украинские и американские чиновники в последнее время обсуждали новые дипломатические предложения по прекращению российской войны против Украины.
Информации о темах переговоров и возможной пресс-конференции после встречи пока нет.
Напомним, что ранее Пентагон признал: США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов