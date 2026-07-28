ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Белый дом определил время встречи Зеленского и Трампа: когда начнутся переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 июля, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры состоятся за закрытыми дверями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Зеленский и Трамп

© Владимир Зеленский

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 09:30 по местному времени в Вашингтоне - 16:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает официальный график американского президента.

Согласно расписанию Белого дома, переговоры состоятся в Овальном кабинете и будут закрыты для представителей прессы.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп примет Зеленского в Вашингтоне во вторник, 28 июля. По данным Reuters, украинские и американские чиновники в последнее время обсуждали новые дипломатические предложения по прекращению российской войны против Украины.

Информации о темах переговоров и возможной пресс-конференции после встречи пока нет.

Напомним, что ранее Пентагон признал: США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie