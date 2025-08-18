ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1042
Время на прочтение
1 мин

Белый дом опубликовал фото Зеленского и Трампа с намеком на мир

Белый дом представил официальное фото президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, с подписью "Стремление к миру".

Автор публикации
Кирилл Шостак
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Белый дом

Белый дом обнародовал официальное фото президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Прессслужба Белого дома подписала публикацию фразой "Стремление к миру".

Фото было сделано во время их встречи в Овальном кабинете.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа и лидеров европейских стран.

Двусторонние переговоры президентов Соединенных штатов и Украины уже завершились. Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским.

Проходят переговоры в расширенном формате, в которых также принимают участие лидеры стран Европейского союза и Великобритании.

