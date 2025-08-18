- Дата публикации
Белый дом опубликовал фото Зеленского и Трампа с намеком на мир
Белый дом представил официальное фото президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, с подписью "Стремление к миру".
Белый дом обнародовал официальное фото президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.
Прессслужба Белого дома подписала публикацию фразой "Стремление к миру".
Фото было сделано во время их встречи в Овальном кабинете.
Напомним, сегодня, 18 августа, в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа и лидеров европейских стран.
Двусторонние переговоры президентов Соединенных штатов и Украины уже завершились. Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским.
Проходят переговоры в расширенном формате, в которых также принимают участие лидеры стран Европейского союза и Великобритании.