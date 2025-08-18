Белый дом опубликовал фото Зеленского и Трампа с намеком на мир

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Белый дом

Реклама

Белый дом обнародовал официальное фото президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Прессслужба Белого дома подписала публикацию фразой "Стремление к миру".

Фото было сделано во время их встречи в Овальном кабинете.

Реклама

Напомним, сегодня, 18 августа, в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа и лидеров европейских стран.

Двусторонние переговоры президентов Соединенных штатов и Украины уже завершились. Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским.

Проходят переговоры в расширенном формате, в которых также принимают участие лидеры стран Европейского союза и Великобритании.