Белый дом опубликовал заявление о новых экономических санкциях против России

На сайте Белого дома была опубликована информация о новых санкциях против России. Это совместное заявление лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

США анонсировали новые более жесткие санкции против РФ, которые будут введены "в ближайшие дни".

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Во-первых, мы обязуемся обеспечить удаление отдельных русских банков из системы SWIFT. Это обеспечит отсоединение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать на мировом уровне.

Это обеспечит отсоединение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать на мировом уровне. Во-вторых, мы обязуемся ограничить способность российского Центробанка использовать свои международные резервы таким образом, чтобы ослабить влияние санкций.

таким образом, чтобы ослабить влияние санкций. В-третьих, мы введем ограничения против людей и организаций , способствующих войне в Украине и вредной деятельности российского правительства. Речь идет о мерах по ограничению продаж гражданства – так называемых "золотых паспортов", которые позволят богатым россиянам, связанным с правительством РФ, стать гражданами наших стран и получить доступ к нашим финансовым системам.

, способствующих войне в Украине и вредной деятельности российского правительства. Речь идет о мерах по ограничению продаж гражданства – которые позволят богатым россиянам, связанным с правительством РФ, стать гражданами наших стран и получить доступ к нашим финансовым системам. США и союзники создадут на следующей неделе трансатлантическую целевую группу, обеспечившую эффективное осуществление финансовых санкций путем выявления и замораживания активов лиц и компаний, подпадающих под санкции.

"Мы планируем применить санкции и другие финансовые меры в отношении российских чиновников и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семьям для выявления и замораживания активов, которыми они владеют в наших юрисдикциях", – отметили в Белом доме.