Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Белый дом опубликовал заявление о новых экономических санкциях против России

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Белый дом опубликовал заявление о новых экономических санкциях против России

Associated Press

На сайте Белого дома была опубликована информация о новых санкциях против России. Это совместное заявление лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

США анонсировали новые более жесткие санкции против РФ, которые будут введены "в ближайшие дни".

  • Во-первых, мы обязуемся обеспечить удаление отдельных русских банков из системы SWIFT. Это обеспечит отсоединение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать на мировом уровне.
  • Во-вторых, мы обязуемся ограничить способность российского Центробанка использовать свои международные резервы таким образом, чтобы ослабить влияние санкций.
  • В-третьих, мы введем ограничения против людей и организаций, способствующих войне в Украине и вредной деятельности российского правительства. Речь идет о мерах по ограничению продаж гражданства – так называемых "золотых паспортов", которые позволят богатым россиянам, связанным с правительством РФ, стать гражданами наших стран и получить доступ к нашим финансовым системам.
  • США и союзники создадут на следующей неделе трансатлантическую целевую группу, обеспечившую эффективное осуществление финансовых санкций путем выявления и замораживания активов лиц и компаний, подпадающих под санкции.

"Мы планируем применить санкции и другие финансовые меры в отношении российских чиновников и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семьям для выявления и замораживания активов, которыми они владеют в наших юрисдикциях", – отметили в Белом доме.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация