Белый дом отреагировал на удар Украины по РФ и переговоры – детали

Кэролайн Ливитт. / © Associated Press

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В Белом доме сделали новое заявление по поводу войны в Украине после атаки украинских беспилотников на российские авиабазы.

Пресссекретарь президента США Кэролайн Ливитт ответила на вопросы журналистов, передает Sky News.

"Реакция такова, что этой войне нужно положить конец".

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По словам Ливитт, позиция действующего президента Дональда Трампа остается неизменной — конфликт должен завершиться дипломатическим путем:

"Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком многие погибли. Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке".

Напомним, в понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который длился более часа. В ходе встречи стороны обсудили обмен пленными и временное прекращение огня.