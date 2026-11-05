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Белый дом ответил демократам после выборов: что заявили о политике Трампа
В администрации президента США заявили, что демократы не смогут отменить решение Дональда Трампа за последние два года его президентства.
Белый дом заявил, что попытки демократов пересмотреть политику Дональда Трампа или добиться его импичмента терпят неудачу. Об этом говорится в заявлении администрации президента США .
Среди решений и направлений, которые Белый дом назвал достижениями Трампа — политика безопасности границ, сворачивание программ многообразия, равенства и инклюзии (DEI), энергетическая независимость и защита детей.
Заявление прозвучало после промежуточных выборов 3 ноября, по итогам которых демократы завоевали большинство в обеих палатах Конгресса США.
Напомним, в США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс . Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.
Демократы сенсационно разгромили республиканцев в их ключевых штатах, таких как Айова, Канзас, Техас и Южная Каролина.
По результатам выборов Демократическая партия получила большинство в Палате Представителей – 228 мест при необходимых 218, а в Сенате – 54 против 46 у республиканцев. Новый состав Конгресса соберется уже в январе следующего года.