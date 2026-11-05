Белый дом ответил демократам после выборов: что заявили о политике Трампа

Белый дом / © Associated Press

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Белый дом заявил, что попытки демократов пересмотреть политику Дональда Трампа или добиться его импичмента терпят неудачу. Об этом говорится в заявлении администрации президента США .

Среди решений и направлений, которые Белый дом назвал достижениями Трампа — политика безопасности границ, сворачивание программ многообразия, равенства и инклюзии (DEI), энергетическая независимость и защита детей.

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Заявление прозвучало после промежуточных выборов 3 ноября, по итогам которых демократы завоевали большинство в обеих палатах Конгресса США.

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Напомним, в США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс . Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Демократы сенсационно разгромили республиканцев в их ключевых штатах, таких как Айова, Канзас, Техас и Южная Каролина.

По результатам выборов Демократическая партия получила большинство в Палате Представителей – 228 мест при необходимых 218, а в Сенате – 54 против 46 у республиканцев. Новый состав Конгресса соберется уже в январе следующего года.

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