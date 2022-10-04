Белый дом подтвердил намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах в 2024 году

Белый дом подтверждает намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

Об этом заявила спикер президентской администрации Карин Жан-Пьер на брифинге, передает УНИАН.

Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентской выборной гонке американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Эллу Шарптону. Такое заявление президента прозвучало в личной беседе.

"Я собираюсь сделать это снова. Я иду", – заявил Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 октября провел телефонные переговоры с лидером США. "Вечером говорил с президентом США Байденом. Прежде всего поблагодарил его за очередной пакет оборонной поддержки для нашего государства, в том числе за новые HIMARS. В целом я отметил, что успехи наших военных – все успехи в возвращении свободы нашим людям – это наши общие успехи, это наши общие победы", – сказал он.

Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом ключевые аспекты взаимодействия государств вне оборонной сферы, в том числе финансовую поддержку – в частности пакет поддержки объемом более 12 млрд дол. Стороны обсудили также политические шаги, сотрудничество в международных организациях.

"А особенно приятно мне было услышать слова президента Байдена о том, что наши военные вдохновляют весь мир, наш народ вдохновляет весь мир. И это действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много Украина может дать глобальную крепость свободы, глобальную крепость демократии ", – заметил президент.

Украина получит ПВО от США! Зеленский – о разговоре с Байденом

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