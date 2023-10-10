Белый дом подумывает помощь Украине и Израилю объединить в один пакет: СМИ назвали причину

Благодаря такому шагу некоторые республиканцы-противники помощи Украине будут вынуждены проголосовать за пакет, потому что не захотят блокировать военную помощь Израилю.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объединить в один запрос свою просьбу к Конгрессу о военной помощи для Украины и Израиля. Там надеются, что это увеличит шансы на одобрение помощи украинцам.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников Белого дома.

Зачем США объединять помощь Украине и Израилю

Двое высокопоставленных должностных лиц из администрации американского президента рассказали, что окончательное решение об объединении запросов к Конгрессу по поводу военной помощи для Украины и Израиля еще не приняли. Один из чиновников считает, что такой шаг может быть результативным, ведь "заблокирует" ультраправых – решительных противников увеличения помощи для Киева, но сторонников помощи Израиля.

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Высокопоставленные должностные лица администрации президента США сообщили лидерам Палаты представителей и Сената, членам ключевых комитетов, что Белый дом вскоре обратится к Конгрессу с просьбой утвердить дополнительную военную помощь Израилю после нападения на него палестинских боевиков ХАМАС. Этот запрос может поступить на следующей неделе.

В американском Конгрессе и демократы, и республиканцы выразили полную поддержку Израилю и пообещали, что США будут поддерживать одного из своих ближайших союзников. В частности, о такой позиции объявили крайне правые члены Конгресса, выступающие против дальнейшей помощи Украине.

В Белом доме и некоторые проукраинские конгрессмены считают, что благодаря связыванию двух запросов о помощи, некоторые республиканцы будут вынуждены проголосовать за объединенный пакет, ведь не захотят блокировать военную помощь Израилю.

Противники объединенного пакета помощи для Украины и Израиля

Однако потенциальный план Белого дома уже столкнулся с первыми препятствиями 9 октября. Так, идею не поддержала представительница республиканцев Элис Стефаник. Она сказала, что у республиканцев в Палате представителей достаточно голосов для утверждения отдельного пакета помощи Израилю. Это может оказывать давление на демократов в Сенате, чтобы те приняли пакет без всяких условий.

Напомним, Пентагон призвал Конгресс США принять решение о дополнительном финансировании для производства и закупки боеприпасов для Украины и Израиля.

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