Белый дом поставил под сомнение встречу Зеленского с Трампом — Reuters

Официальный представитель Белого дома выразил сомнения в целесообразности приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом, учитывая комментарии украинского лидера, что соглашение о минералах еще не завершено.

Об этом информирует Reuters.

Высокопоставленный чиновник заявил, что без четкой позиции Украины относительно соглашения нет оснований для проведения встречи.

"Если украинский лидер говорит, что соглашение не завершено, я не вижу смысла в приглашении. Есть ожидания, что его приезд должен быть для подтверждения окончательной позиции (по соглашению о полезных ископаемых), а он, по собственным словам, не достиг окончательного решения по этому вопросу", — сказал он.

Представитель Белого дома отметил, что последние заявления Зеленского свидетельствуют о незавершенности соглашения. Трамп сообщил, что слышал о намерении Зеленского приехать в Белый дом с ожиданием подписания соглашения, но не подтвердил официальное приглашение.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США завершили работу над соглашением о фонде восстановления, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности. А также предусматривает соглашение о полезных ископаемых и защитит ли это от российской агрессии.

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