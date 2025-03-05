Белый дом предложил дату объявления переговоров Трампа и Путина — эксперт

В Кремле уже активно готовятся к этим переговорам.

В Белом доме предлагают до 15 марта объявить о готовности к проведению переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщил глава правления института мировой политики Виктор Шлинчак со ссылкой на собственные источники в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, в Кремле уже активно готовятся к этим переговорам, в частности, психологически прогревая свою аудиторию через телеканалы.

“В Белом доме 15 марта была поставлена как точка, к которой должны подготовить переговоры в формате Трампа и Путина. Мы сейчас услышим много "переобувания в воздухе" на российском ТВ”, — отметил Шлинчак.

Как пояснил эксперт, такая дата была предложена, потому что команда Трампа пытается к Пасхе заключить хотя бы рамочную сделку.

"После этого, очевидно, будет какая-то встреча в трехстороннем формате с делегациями из трех стран с тем, чтобы на 15 апреля выйти на подписание какого-либо рамочного соглашения", — предположил он.

При этом Виктор Шлинчак подчеркнул, что дата является предложением американской стороны, поэтому все еще может измениться.

Напомним, американский телеканал CNN также сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным раньше, чем планировалось до этого. Такой сценарий в администрации США обсуждают "за закрытыми дверями".

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