Белый дом представил план контроля за прекращением огня в Украине: подробности WSJ

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Одной из центральных тем переговоров Украины и США в Париже стало прекращение огня. В ходе встречи Киев четко дал понять, что это соглашение возможно только при наличии реальных гарантий безопасности.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal .

В издании напомнили, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал обсуждение "очень содержательным", отметив, что Киев ожидает четких гарантий от международных партнеров. В частности, по недопущению повторной агрессии со стороны России после установления перемирия.

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Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Украина поднимала вопросы гарантий безопасности, но воздержался от раскрытия деталей. Несмотря на осторожную позицию администрации Дональда Трампа по официальным гарантиям, Киев продолжает добиваться ответственности от США и европейских союзников.

В ходе переговоров украинские представители напомнили о ранее озвученной позиции в Саудовской Аравии: Киев согласится на прекращение огня, если на это пойдет и Россия, впрочем, Кремль выдвигает неприемлемые условия, направленные на ослабление обороноспособности Украины, в частности.

В свою очередь, один из западных чиновников рассказал, что США представили проект концепции мониторинга соблюдения перемирия в случае достижения договоренности. Однако подробности пока не разглашаются.

Напомним, Китай возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин поставляет оружие в агрессорку России . Якобы слова украинского лидера "безосновательны".

Дата публикации 20:16, 18.04.25 Количество просмотров 26 Действия Трампа — это соучастие в военном преступлении! Самусь о странной позиции США и прогнозах относительно войны