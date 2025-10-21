- Дата публикации
Белый дом "приостановил" подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште — NBC News
Стало известно о приостановке подготовки к встрече Трампа с Путиным.
Подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште пока «приостановлена».
Об этом сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Начальный разговор между министром Рубио и министром иностранных дел Лавровым был „продуктивным“, но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас», — отметил журналист в своем сообщении.
6 октября Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным договорился встретиться с ним в Будапеште.
Между тем, политтехнолог Виталий Бала заявил, что Трамп демонстративно выбрал Будапешт для встречи с Путиным — это событийный удар по Евросоюзу и МКС.
Ранее сообщалось, что испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники пишет, что в Евросоюзе считают «оскорблением» и «политическим кошмаром» встречу Трампа и Путина в Будапеште.