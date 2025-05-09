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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Белый дом прокомментировал разговор Зеленского с Трампом: что сказали

Звонок подтвердил стремление сторон к стратегическому сотрудничеству, а также готовность обсуждать мирные инициативы, в частности, о временном прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого проинформировал его о ратификации украинским парламентом соглашения по критически важным минералам.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это был хороший шаг, и они также, конечно, говорили о прекращении огня, предложенном президентом США. Мы надеемся, что обе страны согласятся на это», — подчеркнула Ливитт на брифинге.

Напомним, по словам Зеленского, у Украины и США очень активная коммуникация и не просто активная, а действительно положительная и продуктивная. Страны работают вместе, чтобы достичь прекращения огня — надежного, продолжительного, по меньшей мере, на 30 дней. Он добавил, что Украина и все ее партнеры поддерживают идею полного прекращения огня.

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