Белый дом проведет секретный брифинг для сенаторов относительно утечки тайных документов Пентагона

Администрация Байдена на следующей неделе проведет закрытый брифинг для сенаторов США по поводу несанкционированного разглашения строго секретных документов по войне в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на помощника Демократической партии Сената.

По его словам, брифинг состоится 19 апреля.

Отмечается, что эта утечка документов Пентагона, вероятно, самая серьезная, с которой США столкнулись за последнее десятилетие. Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту разглашения.

"Утечка" секретных документов США

В ночь на 7 апреля стало известно, что в Сеть попали секретные документы по усилению украинской армии перед контрнаступлением. В частности, речь идет о фотографиях графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США уже ищут виновных. Он добавил, что некоторые документы все же были подделаны.

Такую информацию подтвердили и в Министерстве обороны Великобритании. Там заявили, что в слитых в Сеть документах есть "серьезный уровень неточности" . Ведомство призвало критически относиться к распространенной в Сети информации.

Между тем издание Politico заявило, что эта утечка секретных документов США привела к кризису в отношениях с союзниками. Этот "слив" уже называют одним из самых больших провалов американской разведки.

В свою очередь, в Соединенных Штатах Америки подчеркнули, что серьезно относятся к "сливанию" секретных документов. В Пентагоне обещают расследовать это до тех пор, пока не найдут источник утечки.

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