Белый дом пытается смягчить новый антироссийский законопроект в Сенате – WSJ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Администрация президента США ведет непубличные переговоры с сенаторами с целью ослабить жесткий законопроект по санкциям против России, инициированный республиканцем Линдси Грэмом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на помощников членов Конгресса.

В находящемся на рассмотрении документе говорится о введении санкций против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также о введении 500% пошлин для стран, сохраняющих торговые отношения с Москвой.

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Как отмечает издание, команда Дональда Трампа стремится избежать конфронтации с Россией на фоне усилий по восстановлению отношений между Вашингтоном и Кремлем. В этом контексте Белый дом настаивает на изменении формулировок в законопроекте – из обязательного “должен” на более мягкое “может” – чтобы дать президенту больше свободы действий.

Такая корректировка, по словам источников, существенно снизит эффективность документа. При этом, как отмечают помощники сенаторов, действующий президент и так имеет полномочия внедрять санкции по собственному усмотрению.

Соавтор законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, подтвердил, что диалог с Белым домом продолжается, однако от комментариев по поводу деталей переговоров воздержался. "Мы двигаемся вперед, и Белый дом вовлечен в обсуждение", - заявил он.

Напомним, спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог заявил, что санкции США против Российской Федерации уже подготовлены. Американский Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

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Ранее Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения жесточайших санкций против Кремля. до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде.

Отметим, что американский сенатор Ричард Блюменталь заявлял, что США введут пошлины в 500% на покупателей российской нефти. В частности, для Индии, Китая, "покупающих 70% этих российских продуктов".