Белый дом раскрыл подробности встречи Байдена и Путина в Женеве: расписание

В частности, в 14:25 по Киеву состоится фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве начнется в среду, 16 июня, в 14:35 по Киеву.

Расписание американского лидера на саммите в Twitter опубликовал журналист The Oakland Press Марк Кевит.

Отмечается, что двусторонним переговорам будет предшествовать фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена, которая начнется в 14:25.

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Кроме того, в 15:55 состоится первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций, а в 17:40 — второй.

Сразу после саммита Байден проведет пресс-конференцию, после которой вылетит в Вашингтон.

ТСН.ua собрал интересные подробности о том, почему Байден и Путин выбрали для встречи именно Женеву, где собственно состоятся сами переговоры и каких результатов ожидать нам, украинцам. Читайте об этом по ссылке.

Как сообщалось, в день саммита Байдена и Путина в Женеве исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретится с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Новости мира: в Швейцарии готовятся к встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным

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