Белый дом: Российская армия сегодня слабее, чем 11 месяцев назад

Но РФ остается опасной, потому поддержка Украины не должна ослабнуть.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Никаких сомнений, что российская армия сегодня слабее, чем 11 месяцев назад», — отметил представитель Белого дома.

Россияне потеряли множество людей и ресурсов, в том числе тысячи ракет и беспилотников, которые они запускали на украинскую территорию.

Но, по словам Кирби, российские войска вместе со своим вооружением, хоть и устаревшим, сохраняют способность наносить опасные удары, от которых ежедневно погибает много украинцев.

«Из-за этого мы так сосредоточены на том, чтобы Украина в дальнейшем могла защищаться и иметь возможность давать отпор и добиваться успеха на поле боя», — отметил представитель Белого дома.

Соединенные Штаты Америки сохраняют большое военное присутствие в странах Европы, чтобы защитить европейскую модель безопасности, если Россия решит пойти дальше.

«Несомненно, среда безопасности в Европе изменилась из-за того, что сделал Путин. Соединенные Штаты пошли на то, чтобы четко показать нашим союзникам по НАТО, особенно на восточном фланге, насколько серьезно мы относимся к своим обязательствам по статье 5 (Устав НАТО – ред.). И Путин должен это понимать», – подчеркнул Кирби.

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Поддержка США Украины

США передают Украине 31 танк Abrams. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

К тому же, Байден заверил Украину в мощной поддержке США и ЕС и рассказал о планах ВСУ провести контрнаступление. Мол, США работали и партнерами по всему миру для того, чтобы Украина была в более сильной позиции защитить себя.

Байден назвал главную цель США в помощи Украине и заявил об ошибке Путина.

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