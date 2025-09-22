- Дата публикации
- Категория
- Политика
- 399
- 1 мин
Белый дом сообщил о встрече Зеленского и Трампа — когда состоится
Трамп и Зеленский встретятся 23 сентября. Также Белый дом планирует еще ряд переговоров.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 23 сентября в Нью-Йорке.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 22 сентября.
Она отметила, что Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским в рамках дипломатических переговоров.
Также, по заявлению Левитта, Трамп проведет ряд важных двусторонних встреч, среди которых, в частности, переговоры с Генеральным секретарем ООН, лидерами Аргентины и Европейского Союза.
Позже в тот же день американский президент примет участие в многосторонней встрече с представителями Катара, Королевства Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании.
«Эти переговоры направлены на укрепление сотрудничества и обсуждение глобальных вызовов», — заявила Левитт.
Напомним, ранее слова президента США Трампа об «интересных временах впереди» объяснил журналист Виталий Портников. по его мнению, пока остается под вопросом, как Дональд Трамп видит дальнейшее развитие событий в российско-украинской войне.
Также ранее говорилось, что кремлевский глава Путин может никогда не быть готовым встретиться с президентом Украины Зеленским. Кремль не прилагает никаких усилий, чтобы скрыть свое пренебрежение к украинскому президенту Зеленскому.