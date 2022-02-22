Белый дом стал называть "вторжением" развертывания российских войск на востоке Украины

Белый дом стал называть "вторжением" развертывания российских войск на востоке Украины

В администрации президента США оценили перемещение российских войск и поняли, что это новое вторжение.

Белый дом, неохотно использовавший слово "вторжение", 22 февраля сообщил об изменении своей позиции.

Об этом сообщает AP News.

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"Мы считаем, что это – да, начало вторжения, вторжение России в Украину, происходящее в последнее время", – сказал главный заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер.

"Вторжение является вторжением, и это то, что происходит", — добавил он.

Белый дом решил начать называть действия России "вторжением" из-за ситуации на месте, сообщил американский чиновник, который на условиях анонимности рассказал о внутренних обсуждениях.

По словам чиновника, сначала администрация сопротивлялась развертыванию войск, поскольку Белый дом хотел увидеть, что на самом деле собирается делать Россия. Оценив перемещение русских войск, стало ясно, что это новое вторжение.

Напомним, 22 февраля президент России Владимир Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей – на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Совет Федерации РФ принял соответствующее решение.

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