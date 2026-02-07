Белый дом торопит Киев: когда Трамп хочет подписать мир с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Переговорщики США и Украины обсудили амбициозную цель достижения мирного соглашения с Россией уже в марте 2026 года, но этот график может сместиться из-за споров относительно территорий. Согласно рамочному соглашению, любой достигнутый компромисс будет вынесен на референдум, в ходе которого украинцы также будут голосовать на национальных выборах.

О деталях закрытых переговоров, которые ведут спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

Выборы в мае и спешка Вашингтона

Американская сторона во время встреч в Абу-Даби и Майами выразила пожелание, чтобы голосование состоялось как можно скорее, рассматривая даже май как возможную дату выборов в Украине. Это связано с приближением ноябрьских промежуточных выборов к Конгрессу США, поскольку Дональд Трамп впоследствии планирует переключить внимание и политический капитал на внутренние проблемы своей страны.

Однако источники называют такой график «фантастическим», ведь организация выборов в Украине требует законодательных изменений и не менее шести месяцев подготовки. Кроме того, Киев настаивает на полном прекращении огня во время кампании и наличии железобетонных гарантий безопасности, поскольку у Кремля есть история нарушения любых договоренностей о перемирии.

Главные камни преткновения в переговорах

Наибольшим препятствием остается вопрос Донбасса, ведь Россия требует контроля над всем регионом, хотя Украина по-прежнему содержит более 5 тысяч квадратных километров этой территории. Киев считает такие ультиматумы неприемлемыми, хотя и выражает готовность рассматривать креативные решения, например создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли.

Еще одной точкой напряжения стала судьба Запорожской АЭС: Москва отвергла предложение США о передаче станции под контроль Вашингтона для распределения энергии обеим сторонам. Россияне настаивают на своем управлении объектом, предлагая Украине только «дешевую электроэнергию», которую украинская сторона категорически отвергает.

Напомним, по мнению командира «Ахиллеса» Юрия Федоренко, любые мирные соглашения станут возможны только тогда, когда военный инструментарий достижения целей будет полностью исчерпан обеими сторонами конфликта. Но условия мирного соглашения, вероятно, не будут выгодны ни одной из сторон.