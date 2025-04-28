Белый дом: Трамп разочарован поведением лидеров Украины и России

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в лидерах Украины и России из-за отсутствия реальных шагов к постоянному прекращению огня.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает Sky News.

После того как Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий с 8 по 11 мая, Ливитт отметила:

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"Президент ясно дал понять, что хочет увидеть настоящее, постоянное прекращение огня, которое остановит убийства и кровопролитие, а не временные паузы".

Она также отметила, что Трамп остается оптимистом по поводу возможности заключить мирное соглашение, однако его терпение исчерпывается:

"Президент все больше разочарован тем, что обе стороны не могут сесть за стол переговоров и договориться о выходе из этой ситуации".

Несмотря на это, Трамп положительно оценил свою недавнюю встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, отметив, что украинский лидер после переговоров стал более спокойным. Ливитт добавила, что Трамп стремится вернуться к роли "президента-миротворца", как это было во время его первого срока, и намерена снова реализовать эту миссию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль объявил о трехдневном перемирии и назвал даты и время.